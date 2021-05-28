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Чиновник свердловского минздрава умер от коронавируса в 56 лет

Общество
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Чиновник свердловского минздрава умер от коронавируса в 56 лет
Невские Новости  / Кирилл Контрощиков

Глава Медицинского информационно-аналитического центра региона Сергей Тарадай скончался в больнице Екатеринбурга из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Руководитель свердловского МИАЦа Сергей Тарадай ушел из жизни в 56 лет. Накануне чиновник был госпитализирован с COVID-19. Информацию об этом подтвердили в пресс-центре регионального минздрава.

Члены медицинского сообщества недоумевают по поводу смерти Тарадая. У чиновника не было никаких сопутствующих заболеваний, осложняющих протекание болезни.

Сергей Тарадай заболел COVID-19 полторы недели назад, накануне гибели он впал в кому. Сообщается, что врачи диагностировали у чиновника 80% поражения легких. Тарадай работал в сфере здравоохранения с 2015 года.

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