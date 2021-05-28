Сергей Вострецов вручил подарки пограничникам во время поездки в Приморск

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Депутат Государственной думы Сергей Вострецов совершил поездку на пограничную заставу под Приморском, где поздравил военнослужащих и членов их семей с профессиональным праздником.

Подробности поездки российского законодателя в Ленинградскую область в День пограничника приводит Федеральное агентство новостей. Вострецов произнес небольшую речь перед военнослужащими и отметил большую важность их деятельности для защиты страны — как в историческом, так и в современном контексте.

"Мне особенно приятно быть сегодня здесь, на Карельском перешейке: мой дед по маминой линии прошел здесь Финскую войну, кровью российского солдата оплачена цена Карельского перешейка", — отметил Вострецов.

Депутат подчеркнул, что российские рубежи защищаются не только пограничными нарядами, но и всей мощью ВС РФ, дабы дать отпор любым желающим проверить крепость границ России.

"Пусть русская земля никогда больше не увидит вражьего сапога на своей территории, пусть будет мирное небо и достаток в домах, крепкого вам всем здоровья и личного счастья", — закончил свое выступление депутат Государственной думы.

После поздравления Вострецов вручил благодарственные письма и ценные подарки отличившимся воинам-пограничникам, а также цветы их супругам. В поездке депутата сопровождали сыновья Марк и Никита.