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Поставки бензина А-95 из Белоруссии на Украину приостановлены

Экономика
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Поставки бензина А-95 из Белоруссии на Украину приостановлены
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Белоруссия приостановила поставки бензина марки А-95 на Украину. Таким образом власти отреагировали на закрытие воздушного пространства незалежной для белорусских самолетов.

О решении сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Он подчеркнул, что это худшее решение, которое они могли принять в этой ситуации.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка", написал он на своей странице в Facebook.

Бизнесмен уточнил, что в настоящее время еще ведутся переговоры по данному поводу.

#украина #белоруссия #бензин
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