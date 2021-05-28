Врачи объяснили, отказ от какой привычки снизит риск инсульта

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Вероятность инсульта у человека, страдающего фибрилляцией предсердий, выше в пять раз. Однако, отказавшись от одной утренней привычки, можно избежать нарушений работы сердца.

Врачи уточняют, что при фибрилляции предсердий у пациентов отмечается ненормальный ритм сердца, также в число симптомов входят: учащенное сердцебиение, боль в груди, усталость, одышка и головокружение.

Американские кардиологи пришли к выводу, что избежать фибрилляции предсердий можно, если отказаться от утренней чашки кофе. Если напиток вызывает приступы учащения сердечных сокращений, то лучше совсем отказаться от него.

Кроме того, врачи советуют отказаться от курения и снизить количество потребляемого алкоголя. Также рекомендуется соблюдать средиземноморскую диету, заниматься спортом и следить за весом.