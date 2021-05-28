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Германия не намерена выходить из Договора по открытому небу

Политика
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Германия не намерена выходить из Договора по открытому небу
flickr.com  / martingerz2

Германия продолжит придерживаться Договора по открытому небу (ДОН), несмотря на выход США. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, Берлин сожалеет, что Вашингтон принял такое решение. Германия считает ДОН важной частью контроля над вооружением. По этой причине страна будет придерживаться соглашения.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос о ДОН вряд ли будет подниматься на встрече президента Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом.

#сша #германия #дон
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