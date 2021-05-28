Матерящаяся пенсионерка и гусь-провокатор сорвали репортаж омской журналистки

Prt Scr vk.com / 12 Канал | Новости Омска

Во время прямого эфира из Саргатского района на омскую журналистку напали бабушка и гусь, сообщил портал NGS55.RU.

Сперва женщина начала выкрикивать в адрес сотрудницы 12-го канала оскорбления, а затем толкнула ее. Потасовка сопровождалась гоготанием гуся.

Со слов сотрудников канала, пенсионерка некоторое время следила за работой съемочной группы, но вскоре решила прогнать. Как отметила корреспондент Анна Кокорина, они с коллегами не сразу поняли, что местная жительница настроена агрессивно, однако успели среагировать, что уберегло журналистов от побоев.

«Ничего серьезного не произошло. <...> Когда мы готовились к включению, она гуляла по площади, а увидев нас — подошла. Эфир уже начался, бабушка остановилась возле нашего оператора Павла Манжоса и какое-то время просто наблюдала. Я краем глаза следила за ней. Решила, что это местная жительница, которая, возможно, хотела рассказать о своей проблеме. Но в какой-то момент она начала бормотать что-то сама себе, а потом решила ворваться в эфир, и случилось то, что случилось», — рассказала Кокорина изданию.

После завершения работы съемочная группа, решив более не злить пенсионерку, собралась и уехала с места репортажа. Как оказалось, журналисты не единственные жертвы бабушки. В немилость попали и автомобилисты, припарковавшие свои авто у площади — пенсионерка била по капотам и ругалась, чтобы уезжали.