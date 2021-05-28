Песков: заявление Microsoft о «русских» хакерах не повлияет на саммит РФ — США

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Заявление Microsoft о якобы "причастности" России к кибератакам на США не повлияет на саммит Москва — Вашингтон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Слова компании не отразятся на ходе встречи лидеров РФ и США в июне в Швейцарии. Заявления Microsoft являются голословными и абстрактными, подчеркнул Песков.

Ранее представитель компании Microsoft Тим Берт рассказал, что хакеры из группы Nobelium атаковали несколько организаций и государственных агентств США. По его словам, объединение берет свое начало в России.