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Минский суд отклонил жалобу адвоката на задержание девушки Протасевича

Происшествия
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Минский суд отклонил жалобу адвоката на задержание девушки Протасевича
Prt Scr youtube.com  / The Telegraph

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. Заседание по рассмотрению иска проходит в закрытом режиме.

Белорусский суд вынес решение по рассмотрению жалобы адвоката Софии Сапеги. Иск защитника отклонен. Ранее юрист Александр Филанович, представляющий интересы россиянки, подал в суд жалобу на задержание своей подопечной в связи с отсутствием возможности ознакомиться с документами.

Гражданку РФ Софию Сапегу задержали в минском аэропорту вместе с ее другом Романом Протасевичем, который является основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Россиянку подозревают в нарушении Уголовного кодекса республики. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

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