Песков заявил о бесполезности нескольких расследований по самолету Ryanair

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Москва не видит смысла проводить несколько расследований по инциденту с самолетом Ryanair. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации главы государства ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия проводить собственное расследование. По словам Пескова, многочисленные проверки являются бесполезными.

"Ну, представьте себе, будет десяток расследований. И к какому выводу они придут?" — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Москва с самого начала призывала внимательно отнестись к ситуации и придерживаться сбалансированного подхода.