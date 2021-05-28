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Неизвестный ударил ножом сотрудницу полиции во Франции

Происшествия
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Неизвестный ударил ножом сотрудницу полиции во Франции
ru.wikipedia.org  / Thierry Caro

Инцидент произошел во французском городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр. Сотрудница пострадала при нападении злоумышленника.

СМИ пишут, нападение произошло в отделении полиции. Жандармерия Франции уже ведет активные поиски нападавшего, мотивы его поступка устанавливаются. Женщину госпитализировали с тяжелым ранением. Состояние ее здоровья уточняется.

Накануне жительница Китая напала на людей с ножом для фруктов. В госпитале оказались пять человек. Злоумышленницу задержали, теперь ее ждет суд.

#франция #полиция #нападение #нож
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