Неизвестный ударил ножом сотрудницу полиции во Франции

ru.wikipedia.org / Thierry Caro

Инцидент произошел во французском городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр. Сотрудница пострадала при нападении злоумышленника.

СМИ пишут, нападение произошло в отделении полиции. Жандармерия Франции уже ведет активные поиски нападавшего, мотивы его поступка устанавливаются. Женщину госпитализировали с тяжелым ранением. Состояние ее здоровья уточняется.

Накануне жительница Китая напала на людей с ножом для фруктов. В госпитале оказались пять человек. Злоумышленницу задержали, теперь ее ждет суд.