Путин получит информацию по инциденту с Ryanair на встрече с Лукашенко в Сочи

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля
Российский президент Владимир Путин получит от первоисточника информацию об инциденте с самолетом Ryanair в Минске во время встречи с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва выбрала наиболее логичную позицию. Российская сторона не прекращает ни с кем диалог, а также не прерывает общение по инциденту.
Дмитрий Песков добавил, что Путин во время переговоров с Лукашенко в Сочи получит информацию по ситуации с самолетом Ryanair от первоисточника.