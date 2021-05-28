Путин получит информацию по инциденту с Ryanair на встрече с Лукашенко в Сочи

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Российский президент Владимир Путин получит от первоисточника информацию об инциденте с самолетом Ryanair в Минске во время встречи с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва выбрала наиболее логичную позицию. Российская сторона не прекращает ни с кем диалог, а также не прерывает общение по инциденту.

Дмитрий Песков добавил, что Путин во время переговоров с Лукашенко в Сочи получит информацию по ситуации с самолетом Ryanair от первоисточника.