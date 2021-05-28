Орловские эсеры готовы отвоевать место у Парахина

vk.com / Юрий Парахин

Среди российских градоначальников Юрий Парахин — новичок. В должность мэра Орла он вступил 2 ноября прошлого года, сменив на этом посту агропромышленника Василия Новикова. К приходу Парахина население готовил местный советник губернатора и главы правительства Орловской области Сергей Лежнев. За месяц до избрания нового мэра он писал:

«Узнаваемость [Парахина] в районе если не 100%, то 99% точно. Молодой, в высшей степени образованный, энергичный, не засидевшийся в "царьках", настроенный на четкие, ясные и предметные цели. Видимо, поэтому район очень активно развивается. Дисциплинирован сам и не терпит разгильдяйства у исполнителей, всегда на стороне жителей. Это чувствуется в их общении с главой и в их отношении к районной власти».

Соответствовать такой красочной характеристике непросто, однако первое время к новому мэру у горожан вопросов не было. Впрочем, под орловским небом, как и под луной, ничто не вечно: к весне начали пробиваться первые «ростки» критики в адрес Юрия Парахина.

Городничему припомнили разбирательства 2014 года из-за управления несколькими коммерческими организациями в бытность руководителем блока финансово-экономического развития региона (то есть госслужащего), а через несколько дней следователи из СК уже завели на Парахина новое уголовное дело. На этот раз, как не парадоксально, за ремонт дороги.

orel.er.ru / Орловское региональное отделение «Единой России»

Ничего личного, просто асфальт

Улица Никольская и примыкающие к ней улицы Свободы и Бугристая в Неполодском сельском поселении под Орлом до 2018 года не отличались качеством дорожного полотна. Юрий Парахин, который тогда состоял в должности главы Орловского района, подписал контракт с компанией «СтройАвтострада» на ремонт вышеупомянутых дорог. Стоимость сделки составляла 42,5 миллиона рублей.

Со временем местные жители начали замечать, что ремонтники занялись не только Бугристой и Свободы, но и улицей Мира, которая в контракте прописана не была. На обновление дорожного полотна ремонтники потратили 14 миллионов рублей из областного бюджета. Деньги ушли на новый асфальт и светодиодное освещение.

По счастливой случайности улица Мира, на ремонт которой власти Орловской области денег не выделяли, ведет аккурат к недавно отстроенному особняку Юрия Парахина. К слову, для того, чтобы возвести на этом месте двухэтажное здание с вместительным гаражом, глава района, по подозрению журналистских агентств, незаконно вырубил участок леса. Но это уже совсем другая история.

Федеральное агентство политических новостей / пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Сам чиновник к уголовному преследованию относится спокойно. В интервью «Ведомостям» Парахин попытался разрядить обстановку и сослался на путницу в проектной документации:

«При составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Подчеркну, что участок производства работ и объемы выполненных работ соответствуют документам. Уверен, что следствие во всем разберется».

Перед журналистами бизнес-издания «Abireg» мэр проявил еще большую выдержку. В заведении уголовного дела Парахин увидел признаки добросовестного исполнения обязанностей на посту городского главы.

«Знаете, в последнее время, если на чиновника не заведено уголовное дело, значит, он плохо работает. Личного в этой истории ничего нет», — признался мэр.

Команда горсовета

Однопартийцы Парахина из «Единой России» («ЕР») не разделили его умиротворенного настроя. 17 мая на официальном сайте появилась новость о приостановке членства орловского мэра в партии «в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ» («Халатность»).

Нападки на мэра продолжились уже в стенах городского совета. На одной из последних сессий Парахина спросили, не стыдно ли ему «представлять интересы жителей Орла, будучи фигурантом уголовного дела». На вопрос из зала градоначальник ответил прямо:

«Нет, не стыдно».

vk.com / Юрий Парахин

А стыдно все же должно быть, уверены депутаты из орловского политического объединения «Справедливая команда». Союз возник после того, как парламентарий Игорь Рыбаков решил бороться против оппонентов из «ЕР» плечом к плечу с эсерами. 27 мая «Команда» уже попыталась поднять вопрос об отставке Парахина на заседании горсовета.

Сместить управленца не удалось. Большинство депутатов не поддержало включение вопроса в повестку дня (33 против семи соратников Рыбакова). За орловского мэра заступился глава фракции «ЕР» Владимир Негин, который намекнул на отсутствие вердикта судьи по делу Парахина.

«Мы за справедливость и считаем, что только суд может определить, виновен человек или нет», — объявил депутат.

Глава орловской «Справедливой России» Руслан Перелыгин тут же парировал:

«Если вы за справедливость, переходите в нашу фракцию, может, тогда наберется большинство голосов для принятия этого решения».

vk.com / Руслан Перелыгин

Козни «недопартии»

Как отмечают орловские СМИ, после отказа поднимать вопрос об отставке Парахина депутаты от «Справедливой России» и близкие им выдвиженцы начали «хором скандировать некие лозунги». Гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов в отношении эсеров был категоричен. Эксперт обвинил партию в разыгрывании «спектакля» на полях горсовета и отсутствии политических смыслов в деятельности партии:

«Я считаю, что за отсутствием собственной повестки "Справедливая Россия" пытается паразитировать на всем, в данном случае на работе правоохранительных органов. В целом, это полностью отражает всю деятельность этой "недопартии" во всех ее проявлениях».

Экспертное сообщество на просторах Telegram отдельно не концентрируется на фигуре Парахина, рассуждая об ослаблении позиций губернатора Андрея Клычкова на фоне скандала с подконтрольным ему градоначальником. Уголовное дело, заведенное на мэра Орла, политологи окрестили «еще одним мощным ударом» по репутации регионального главы, выстоять после которого будет сложно.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Telegram-канал «Незыгарь» намекнул, что дело в отношении Парахина могло быть инициировано самим Клычковым, намеревающимся «перебить негативно складывающуюся антикоррупционную повестку, которая превращает его в хромую утку».

К тому же еще не осела пена после волны негодования в связи с отменой салюта в честь Дня победы. Клычков решил обойтись без пышных торжеств на 9 Мая, однако под давлением местных жителей был вынужден уступить. Салют все-таки состоялся, а вот недовольство жителей Орловской области никуда не делось. Если Парахина признают виновным по статье «Халатность», отставка губернатора станет лишь вопросом времени, убеждены специалисты.