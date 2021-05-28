В Кремле назвали главное достижение Асада на посту президента Сирии

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Президенту Сирии Башару Асаду удалось не допустить полного уничтожения республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, благодаря решительным действиям Асада и поддержке со стороны России в Сирии были полностью уничтожены террористические группировки, которые пытались разрушить республику.

"Наверно самым ценным достижением за последние годы, за последние 4-5 лет в Сирии является то, что... удалось избежать с большой помощью нашей страны, удалось избежать катастрофы и удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов", — пояснил Песков.

Ранее стало известно, что Башар Асад одержал победу на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов избирателей. Явка составила 78%, в выборах приняли участие более 14 миллионов граждан.