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Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание Сапеги в закрытом режиме

Происшествия
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Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание Сапеги в закрытом режиме
Global Look Press  / Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Адвокат Александр Филанович накануне сообщил, что заседание по жалобе на задержание в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги запланировано на пятницу, 28 мая.

Иск будет рассмотрен на закрытом заседании. Филанович напомнил, что поводом для жалобы стало то, что он не ознакомился с документами, касающиеся задержания россиянки.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. На нем летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta. При проверке документов Протасевича и его спутницу Сапегу задержали.

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