Песков: Россия работает над урегулированием проблемы с допуском самолетов из ЕС

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Авиационные власти России задействованы в работе по разрешению проблемы с приемом рейсов из Евросоюза в обход воздушного пространства Белоруссии, заявили в Кремле.

Случаи отказа в допуске спровоцированы техническими аспектами в вопросе утверждения точек влета в воздушный коридор России, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, происходящее сейчас с рейсами европейских авиакомпаний весьма экстраординарно. Однако это не повод для появления трудностей в отношениях с ЕС, добавил представитель Кремля.