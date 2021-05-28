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Песков: Россия работает над урегулированием проблемы с допуском самолетов из ЕС

Политика
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Песков: Россия работает над урегулированием проблемы с допуском самолетов из ЕС
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Авиационные власти России задействованы в работе по разрешению проблемы с приемом рейсов из Евросоюза в обход воздушного пространства Белоруссии, заявили в Кремле.

Случаи отказа в допуске спровоцированы техническими аспектами в вопросе утверждения точек влета в воздушный коридор России, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, происходящее сейчас с рейсами европейских авиакомпаний весьма экстраординарно. Однако это не повод для появления трудностей в отношениях с ЕС, добавил представитель Кремля.

#ес #песков #белоруссия #авиасообщение
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