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Дмитрий Песков опроверг причастность России к экстренной посадке Ryanair в Минске

Политика
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Дмитрий Песков опроверг причастность России к экстренной посадке Ryanair в Минске
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Российские ведомства не имеют отношения к вынужденной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Воздушное судно совершило вынужденную посадку в столице Белоруссии. Причиной стало сообщение о минировании. На борту находился Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским.

По словам Пескова, ни одно российское ведомство не причастно к посадке самолета.

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