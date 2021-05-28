Дмитрий Песков опроверг причастность России к экстренной посадке Ryanair в Минске

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Российские ведомства не имеют отношения к вынужденной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Воздушное судно совершило вынужденную посадку в столице Белоруссии. Причиной стало сообщение о минировании. На борту находился Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским.

По словам Пескова, ни одно российское ведомство не причастно к посадке самолета.