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Кремль сожалеет из-за отказа США вернуться в ДОН

Политика
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Кремль сожалеет из-за отказа США вернуться в ДОН
pixabay.com  / 

Россия испытывает сожаление в связи с решением американских властей отказаться от дальнейшего участия в Договоре по открытому небу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Соглашение после выхода из него России и США практически лишится жизнеспособности, считает пресс-секретарь президента РФ. Позицию Вашингтона по договору подтвердили в Госдепе.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков исключил обсуждение ДОН в рамках встречи главы российского государства Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. По его словам, тема в нынешних реалиях утратила актуальность.

#россия #песков #дон
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