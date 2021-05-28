Российский политолог Носович назвал причину скандальных заявлений Варшавы в адрес Москвы

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Властями Польши, которые демонстрируют негативное отношение к России, двигает обида на президента США Джозефа Байдена, заявил политолог Александр Носович.

Так он объяснил слова польского лидера Анджея Дуды о Москве. Президент республики назвал Россию "ненормальной страной".

По мнению политолога, Варшава обижена на Байдена за отказ вводить санкции против строительства трубопровода "Северный поток — 2". В Вашингтоне считают, что ограничительные меры плохо скажутся на отношениях США и Западной Европы. Таким образом, интересы американских союзников в Восточной Европе не были учтены, подчеркнул Носович.

Несмотря на обиду, Дуда не может четко оценить решение Белого дома и высказаться о нем категорично. Причиной является подконтрольность Польши Америке. Республика лишена суверенитета и на международной арене зависит от отношений с Вашингтоном. Именно поэтому, не имея возможности выразить досаду Байдену, Варшава срывается на всех вокруг, подытожил политолог.