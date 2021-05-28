Экс-начальник склада МВД попался на краже оружия в Крыму

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Следователи Севастополя завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника оружейного склада МВД по Республике Крым.

Мужчину обвиняют в присвоении и хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей, боеприпасов и их незаконном сбыте. Установлено, что начальник склада начал совершать преступления с декабря 2018 года. Он воровал со склада пистолеты, револьверы и другое оружие, поступавшее из подразделений полиции на утилизацию.

Также фигурант присваивал боеприпасы и обмундирование, которые поступали от граждан на временное хранение. Для того, чтобы прятать награбленное, злоумышленник соорудил несколько тайников, местонахождение которых раскрыли в ходе следственных действий.

Похищенное обвиняемый продавал знакомым. Его удалось вычислить в мае 2020 года. За это время бывший сотрудник МВД похитил более 150 единиц оружия.