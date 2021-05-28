Абрамченко не исключила запрета ватных палочек и пластиковой посуды в РФ

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Запрет на законодательном уровне в РФ планируется на использование цветного пластика, пластиковых трубочек и посуды, а также ватных палочек.

Работу над соответствующими поправками ведет Правительство РФ, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она выступила с таким сообщением во время IX Невского международного экологического форума.

Также в РФ планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в сферах строительства, промышленности и хозяйства. Считается, что таким образом объем свалок к 2030 году сократится вдвое, объяснила вице-премьер.