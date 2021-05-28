Заместителю мэра Брянска Холиной грозит уголовное дело

bga32.ru / Брянская городская администрация

Скандал, главной героиней которого стала замглавы Брянска Марина Холина, может закончится уголовным делом, сообщило издание «Наш Брянск».

В апреле 2020 года возле здания Арбитражного суда чиновники провели встречу с жителями близлежащих домов. На повестке дня был вопрос о реконструкции территории, которая прилегает к автодороге по улице Горького.

По прибытии Холина же заявила журналистам, что мероприятие будет проведено в закрытом формате, а блогеру Александру Чернову и вовсе сказала отойти от нее, потому что он ей неприятен. Мужчина выложил видеоролик с чиновницей в соцсети. Пользователи подвергли поведение заместителя мэра резкой критике.

Брянский блогер Роман Демьяненко опубликовал в своей группе в соцсети фото заявления в прокуратуру с просьбой дать оценку поведению Холиной.

Марина Холина занимает должность заместителя мэра Брянска с 5 августа 2020 года.