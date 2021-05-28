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Президент Германии Штайнмайер намерен переизбираться на второй срок

Политика
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Президент Германии Штайнмайер намерен переизбираться на второй срок
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Действующий глава немецкого государства Франк-Вальтер Штайнмайер планирует баллотироваться на второй президентский срок.

О своем намерении политик заявил в рамках специального обращения на ТВ. Выступление транслировалось местными телеканалами в прямом эфире. Президент отметил, что хочет находиться рядом на пути Германии в будущее.

Выборы в парламент назначены в Германии на 26 сентября текущего года. Новый состав депутатов будет обязан утвердить нового главу государства. Сейчас должность канцлера занимает Ангела Меркель.

#штайнмайер #германия #президентские выборы
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