Austrian Airlines получила от РФ разрешение на рейс в облет Белоруссии

ТАСС / Massimo Insabato

Компания Austrian Airlines с разрешения РФ 28 мая сможет выполнить рейс Москва — Вена, избегая воздушного пространства Белоруссии, сообщила представитель австрийского перевозчика.

При этом для дальнейших запланированных пассажирских рейсов в российскую столицу, а также грузовых в китайский Нанкин разрешения на альтернативный маршрут пока нет, уточнила собеседница РИА Новости.

"Austrian Airlines рассчитывает и здесь на положительный ответ российских властей", — добавила она.

Всем европейским авиакомпаниям после инцидента с бортом Ryanair в Минске 23 мая было рекомендовано не использовать воздушное пространство над Белоруссией. Об этом попросил официальный Брюссель.