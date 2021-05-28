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Austrian Airlines получила от РФ разрешение на рейс в облет Белоруссии

Общество
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Austrian Airlines получила от РФ разрешение на рейс в облет Белоруссии
ТАСС  / Massimo Insabato

Компания Austrian Airlines с разрешения РФ 28 мая сможет выполнить рейс Москва — Вена, избегая воздушного пространства Белоруссии, сообщила представитель австрийского перевозчика.

При этом для дальнейших запланированных пассажирских рейсов в российскую столицу, а также грузовых в китайский Нанкин разрешения на альтернативный маршрут пока нет, уточнила собеседница РИА Новости.

"Austrian Airlines рассчитывает и здесь на положительный ответ российских властей", — добавила она.

Всем европейским авиакомпаниям после инцидента с бортом Ryanair в Минске 23 мая было рекомендовано не использовать воздушное пространство над Белоруссией. Об этом попросил официальный Брюссель.

#россия #белоруссия #austrian airlines
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