СК проверил показания Фургала по новой методике

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Следственный комитет России впервые в своей истории применил новую методику при проверке показаний. В ней участвовал экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Следователи задавали Фургалу вопросы по материалам дела, весь допрос записывали на видео. После этого запись была пропущена через две программы. Уточняется, что следственно-судебная процедура продолжалась около трех часов. В течение этого времени Фургал мог свободно высказываться.

Адвокат экс-губернатора Сергей Гроза отметил, что материалы лингвистического исследования ему пока не поступали, сообщает сайт 360tv.ru.