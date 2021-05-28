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Германия признала геноцид коренных народов Намибии

Политика
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Германия признала геноцид коренных народов Намибии
Global Look Press  / Felix Zahn/photothek.net via www

Берлин официально признал преступления, которые были совершены в отношении коренного населения Намибии — народов гереро и нама — при колониальном господстве Германской империи.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия благодарна Намибии за достигнутые соглашения о совместной линии, которая касается темных страниц истории стран.

Немецкий дипломат подчеркнул, что те зверские события, происходившие в колониальные времена Намибии, необходимо называть своими именами. Берлин официально признает случившееся в те времена геноцидом, подчеркнул Маас.

#германия #геноцид #намибия #маас
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