Замглавы МИД РФ исключил обсуждение ДОН в ходе встречи Путина и Байдена

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Вопрос о Договоре по открытому небу вряд ли будет обсуждаться на встрече президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, сейчас тема не актуальна. Американским коллегам необходимо дать шанс пересмотреть свои позиции прежде, чем поднимать вопрос о договоре или его альтернативах. Рябков добавил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону другой путь, который основан на компромиссе. Однако это не дало результатов.

Ответственность за ситуацию вокруг Договора по открытому небу полностью лежит на Белом доме, уверен замглавы МИД. Он отметил, что Вашингтон и столицы союзных США государств не волнует будущее соглашения, передает ТАСС.