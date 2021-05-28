Новак сравнил качество российского и американского газа, поставляемого в Европу

minenergo.gov.ru / Министерства энергетики Российской Федерации

Россия поставляет в Европу более чистый газ, отличающийся от топлива из США. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, углеродный след в российском газе в четыре раза меньше, нежели в американских поставках.

"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", — указал Новак.

Вице-премьер отметил, что это связано со способом добычи газа: Соединенные Штаты получают его из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.