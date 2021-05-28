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Роспотребнадзор объяснил, как следует прививаться переболевшим коронавирусом

Общество
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Роспотребнадзор объяснил, как следует прививаться переболевшим коронавирусом
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ведомство порекомендовало переболевшим коронавирусной инфекцией сделать прививку после повторного заражения COVID-19.

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что после прохождения вакцинации случаи заражения в основном встречаются у людей, не завершивших полный курс лечения, либо не соблюдавших врачебных рекомендаций.

"У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно не известно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены", — подчеркивают в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора также указывают на то, что вакцины на сегодняшний день обеспечивают переболевшим наиболее надежную защиту.

#роспотребнадзор #вакцина #COVID-19
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