Финансист Чечулин допустил повышение рубля до психологически важной отметки

ФБА «Экономика сегодня» /

Ситуация на рынках развитых стран в целом не меняется, и экономика постепенно оживает. Об этом рассказал финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

Российская валюта за последнюю неделю укрепилась до 73,37 рубля за доллар. Пара EUR/RUB сократилась до 89,55 единиц.

Перспективы сохранения высоких цен на нефтяном рынке остаются хорошими, отметил эксперт в беседе с "Российской газетой". Кроме того, в геополитике была озвучена дата предстоящей встречи лидеров двух стран — президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Это является фактором некоторой стабильности и окажет поддержку национальной валюте, уверен Чечулин.