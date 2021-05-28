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Финансист Чечулин допустил повышение рубля до психологически важной отметки

Экономика
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Финансист Чечулин допустил повышение рубля до психологически важной отметки
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ситуация на рынках развитых стран в целом не меняется, и экономика постепенно оживает. Об этом рассказал финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

Российская валюта за последнюю неделю укрепилась до 73,37 рубля за доллар. Пара EUR/RUB сократилась до 89,55 единиц.

Перспективы сохранения высоких цен на нефтяном рынке остаются хорошими, отметил эксперт в беседе с "Российской газетой". Кроме того, в геополитике была озвучена дата предстоящей встречи лидеров двух стран — президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Это является фактором некоторой стабильности и окажет поддержку национальной валюте, уверен Чечулин.

#нефть #рубль #геополитика #чечулин
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