Президент Эстонии встретится с Тихановской 31 мая

wikipedia.org / EU2017EE Estonian Presidency / CC BY 2.0

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проведет переговоры с эстонским лидером Керсти Кальюлайд. Встреча назначена на 31 мая.

Представители канцелярии Кальюлайд отметили, что беседа пройдет во дворце, расположенном на территории парка Кадриорг. По итогам встречи президент Эстонии и Тихановская проведут совместную пресс-конференцию.

Тихановская в тот же день встретится с министром иностранных дел республики Эвой-Марией Лийметс и спикером парламента Юри Ратасом. Вечером бывший кандидат в президенты посетит театр Vaba Lava — там состоится показ спектакля о событиях в Белоруссии.

Светлана Тихановская ранее заявила о начале подготовки к новой фазе протестных акций в Белоруссии.