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Всебелорусское собрание получит право объявлять импичмент президенту

Политика
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Всебелорусское собрание получит право объявлять импичмент президенту
Новостное агенство Харькова  / Сергей Гагарин

Участники Всебелорусского народного собрания смогут принимать решение об импичменте президенту. Об этом говорится в сообщении конституционной комиссии республики.

Председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич во время заседания комиссии отметил, что участники собрания смогут объявлять импичмент в случае совершения президентом тяжкого преступления или государственной измены.

Собрание также получит право рассматривать вопрос о легитимности президентских выборов. Новый статус съезда как высшего представительного органа народовластия будет закреплен в конституции.

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