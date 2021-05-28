Всебелорусское собрание получит право объявлять импичмент президенту

Новостное агенство Харькова / Сергей Гагарин

Участники Всебелорусского народного собрания смогут принимать решение об импичменте президенту. Об этом говорится в сообщении конституционной комиссии республики.

Председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич во время заседания комиссии отметил, что участники собрания смогут объявлять импичмент в случае совершения президентом тяжкого преступления или государственной измены.

Собрание также получит право рассматривать вопрос о легитимности президентских выборов. Новый статус съезда как высшего представительного органа народовластия будет закреплен в конституции.