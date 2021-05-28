Роспотребнадзор посоветовал тюменцам покинуть город из-за сильного смога

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Смог в Тюмени связан с активностью торфяников, заявили в оперативном штабе по региону. Этот дым более опасен, нежели тот, что возникает в результате пожара.

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали тюменцам по возможности покинуть город. В самом пригороде нет действующих пожаров, говорится в публикации на сайте 360tv.ru. Однако дым может присутствовать в воздухе довольно долго. Это связано с продолжительной активностью самих торфяников.

"Сегодня тюменцы почувствовали задымление. Все дело в том, что в районе поселков Тараскуль и Боровский тлеют торфяники", рассказали в оперативном штабе, пишет URA.RU.

Prt Scr youtube.com / Тюменское время

Тюменцы публикуют в социальных сетях видео и фотографии, на которых запечатлен город в смоге. На снимках можно увидеть, как регион окутала довольно плотная дымка. В этом году в Тюменской области наблюдаются самые мощные природные пожары за последние 10 лет.