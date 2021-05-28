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МИД России назвал политической ошибкой решение США не возвращаться в ДОН

Политика
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МИД России назвал политической ошибкой решение США не возвращаться в ДОН
twitter.com  / @MID_RF

Соединенные Штаты допустили очередную политическую ошибку, приняв решение не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам дипломата, Вашингтон нанес серьезный удар по системе безопасности Европы. Соединенные Штаты в очередной раз совершили политическую ошибку.

"Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались", — сказал Рябков в интервью ТАСС.

Замглавы МИД подчеркнул, что Белый дом продолжает распространять недостоверную информацию о неких нарушениях соглашения со стороны России, однако это совершенно абсурдно.

Госдума ранее приняла закон о денонсации Договора по открытому небу.

#сша #рябков #дон
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