Турция защитила Лукашенко от санкций НАТО из-за русских туристов и Нагорного Карабаха

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Турция помешала странам НАТО ввести санкции против Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.

Анкара потребовала смягчить официальную реакцию Североатлантического альянса на инцидент с экстренной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске и последующим задержанием оппозиционных активистов Романа Протасевича и Софии Сапеги. Из-за протеста Турции руководство НАТО так и не включило в совместное заявление карательные меры, предусмотренные прибалтийскими странами и Польшей, утверждает Reuters.

Турецкая сторона настояла на том, чтобы из заявления НАТО исключили любое упоминание о поддержке альянсом новых западных санкций в отношении Белоруссии и призывы к освобождению задержанных организаторов летних протестов в республике. По настоянию Анкары были убраны угрозы приостановки сотрудничества НАТО с Белоруссией, но требования об освобождении Протасевича и Сапеги остались.

«Страны НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок. Союзники солидарны с Латвией после необоснованной высылки латвийских дипломатов», — сказано в заявлении альянса.

«Политика Сегодня» выяснила, что подтолкнуло Анкару занять сторону опального Минска вопреки санкционным намерениям западных стран.

Global Look Press / Thierry Monasse / dpa

Турецкие мотивы

Пока причины решения Турции официально не раскрываются. МИД Турции на запрос Reuters не ответил, а официальный представитель НАТО сослался на конфиденциальный характер переговоров членов альянса и отказался комментировать решение восточной страны. Один из дипломатов лишь поведал изданию, что генсек НАТО Йенс Столтенберг добился согласия всех союзников, включая Турцию, на публикацию окончательного заявления альянса — остальные подробности умалчиваются.

По мнению неназванных дипломатов, Анкара, возможно, пытается сохранить связи с Москвой — ближайшим союзником Минска, а также желает и дальше поддерживать экономические отношения с Белоруссией. Показательно, что турецкие авиалинии ежедневно совершают рейсы в Минск, несмотря на демарш прибалтийских и других европейских авиакомпаний, демонстративно отказавшихся от использования белорусского воздушного пространства.

Не исключено, что позиция Анкары объясняется большим желанием увидеть российских гостей на турецких курортах этим летом после пандемии коронавируса, отмечает политолог Борис Рожин. Турция не желает терять прибыль в очередном туристическом сезоне, неотъемлемой частью которого уже традиционно являются русские и белорусские туристы. Но пока чартерные рейсы в страну не восстановлены.

«Полагаю, это связано с тем, что Турция ведет активные переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения в связи с курортным сезоном. То есть Турция рассчитывает, что в июне получится снять ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Такая демонстративная форма давления США и стран НАТО на Белоруссию послужит, с точки зрения Анкары, в пользу Турции в диалоге с Москвой», — рассказал Рожин в комментарии «Политике Сегодня».

Федеральное агентство политических новостей / Вероника Комкова

Примечательно, что 25 мая, за день перед заявлением НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил готовность России сотрудничать с Турцией «в самых разных сферах — от энергетики до туризма», но посоветовал Анкаре «тщательно проанализировать ситуацию и перестать подписывать милитаристские настроения Киева». Кажется, турецкие партнеры намек поняли, что и продемонстрировали в переговорах НАТО пусть и касательно Белоруссии, а не другой соседней для России страны.

Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что причина турецкой несговорчивости с членами альянса в другом: Тайип Эрдоган «вернул ответку» Александру Лукашенко после поддержки последним Азербайджана, турецкого союзника, в карабахском конфликте. В апреле белорусский лидер даже предложил Ильхаму Алиеву помощь в восстановлении «освобожденных территорий» совместно с турецкими компаниями.

«Эрдоган вернул ответочку Лукашенко за поддержку османского блицкрига в Карабахе осенью прошлого года и нынешней блокировки с Баку в деле искоренения армянского духа в захваченных районах Арцаха», — заявил Котенок в Telegram.

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Европейское разочарование

По словам дипломатов-собеседников Reuters, настаивание Турции на смягчении заявления НАТО расстроило ряд союзников — в частности Польшу, Литву и Латвию, которые ратовали за жесткие формулировки.

Один из дипломатов отметил, что Анкара предлагала свой вариант «наказания» для РБ — куда более мягкий, чем предложения Евросоюза о секторальных экономических санкция. Турция желала ограничиться запретом на полеты в воздушном пространстве ЕС белорусским авиакомпаниям, запретом на использование ими аэропортов ЕС и призывом к европейским компаниям избегать полетов над Белоруссией. При этом Турция является только кандидатом на вступление в Евросоюз, а не его полноправным членом.

«Многие союзники были очень разочарованы Турцией. Для НАТО было важно ответить Белоруссии, и непонятно, почему Анкара захотела защитить Лукашенко», — цитирует Reuters европейского дипломата, участвовавшего в обсуждении.

В последние годы Турция стала одним из самых несговорчивых союзников по НАТО: Франция недовольна турецкой политикой в Ливии, США высказывают претензии к действиям Турции в Сирии, а в отношениях с Грецией за малым не дошло до военного конфликта из-за освоения месторождений полезных ископаемых в Средиземноморье и фактического захвата Анкарой части Кипра.

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Камнем преткновения является и закупка систем ПВО у России, которая, по мнению НАТО, пытается «дестабилизировать Запад». Также США и ЕС критиковали «более авторитарную» эпоху правления президента Эрдогана, особенно после неудавшегося военного переворота в Турции в 2016 году.

Однако все претензии западных партнеров натыкаются на железобетонный «аргумент»: Турция имеет вторую по величине армию в НАТО и находится в стратегически важном месте — между Европой и Ближним Востоком, между побережьями Черного и Средиземного морей. Ее роль в Североатлантическом альянсе слишком важна для Евросоюза и Штатов, вынужденных считаться с позицией Анкары. Власти Турции неоднократно же заявляли, что поддерживают НАТО, но имеют право на проведение суверенной внешней политики.

Ранее Эрдоган объявил о планах построить авиабазу для боевых беспилотников в Северном Кипре — республике, признаваемой во всем мире только Анкарой. О том, как Евросоюз не смог обуздать неоосманские амбиции Турции, читайте в нашей статье.