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Входившие в ИГ* таксисты угрожали ГРУ взрывами

Происшествия
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Входившие в ИГ* таксисты угрожали ГРУ взрывами
Global Look Press &nbsp/&nbspNikolay Gyngazov

Пять уроженцев Таджикистана, которые входили в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ), предстали перед Вторым западным окружным военном судом.

По предварительным данным ФСБ, один из обвиняемых организовал террористическую ячейку и вовлек в нее земляков-таксистов. Они планировали в 2018-2019 годах провести в Москве террористические акты. Также в замыслы группировки входил взрыв военнослужащих у штаб-квартиры Главного управления Генштаба Минобороны, более известного как ГРУ.

Во время обысков по месту проживания мужчин правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи, атрибутику ИГ и шесть миллионов рублей. Фигуранты свою вину не признают, им грозит от 14 до 20 лет лишения свободы.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

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