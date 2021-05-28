Воздушное пространство Украины закрывается для белорусских самолетов

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Власти Украины закрывают воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии самолетов.

Саммит Евросоюза ранее решил запретить белорусским воздушным судам выполнять рейсы в аэропорты ЕС. Некоторые государства уже закрыли пространство для авиаперевозчика Белоруссии. Среди этих стран Франция, Великобритания, Швеция, Украина, Литва, Польша и Словакия.

Белоруссия направила ноту протеста в МИД Украины в связи с решением властей соседнего государства прекратить авиасообщение после ЧП в Минске, где 23 мая совершил экстренную посадку ирландский самолет.