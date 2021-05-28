Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Воздушное пространство Украины закрывается для белорусских самолетов

Общество
66

Воздушное пространство Украины закрывается для белорусских самолетов
pixabay.com  / 

Власти Украины закрывают воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии самолетов.

Саммит Евросоюза ранее решил запретить белорусским воздушным судам выполнять рейсы в аэропорты ЕС. Некоторые государства уже закрыли пространство для авиаперевозчика Белоруссии. Среди этих стран Франция, Великобритания, Швеция, Украина, Литва, Польша и Словакия.

Белоруссия направила ноту протеста в МИД Украины в связи с решением властей соседнего государства прекратить авиасообщение после ЧП в Минске, где 23 мая совершил экстренную посадку ирландский самолет.

#украина #самолеты #белоруссия
МИД России назвал политической ошибкой решение США не возвращаться в ДОН
МИД России назвал политической ошибкой решение США не возвращаться в ДОН
Политика
10:46 | 28 мая
Воздушное пространство Украины закрывается для белорусских самолетов
Воздушное пространство Украины закрывается для белорусских самолетов
Общество
10:27 | 28 мая
Входившие в ИГ* таксисты угрожали ГРУ взрывами
Входившие в ИГ* таксисты угрожали ГРУ взрывами
Происшествия
10:23 | 28 мая