Путин отметил успехи Азербайджана в социально-экономической сфере

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Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Документ опубликован на официальном интернет-портале Кремля.

Российский лидер поздравил Алиева с Днем республики, который отмечается в Азербайджане 28 мая. Путин также отметил успехи соседней страны в научно-технической и социально-экономической сферах.

"Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", — указано в телеграмме.

Путин также выразил уверенность, что Москва и Баку продолжат всемерно укреплять плодотворное сотрудничество на благо народов двух государств.