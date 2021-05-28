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Путин отметил успехи Азербайджана в социально-экономической сфере

Политика
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Путин отметил успехи Азербайджана в социально-экономической сфере
kremlin.ru  / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Документ опубликован на официальном интернет-портале Кремля.

Российский лидер поздравил Алиева с Днем республики, который отмечается в Азербайджане 28 мая. Путин также отметил успехи соседней страны в научно-технической и социально-экономической сферах.

"Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", — указано в телеграмме.

Путин также выразил уверенность, что Москва и Баку продолжат всемерно укреплять плодотворное сотрудничество на благо народов двух государств.

#путин #алиев #поздравление
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