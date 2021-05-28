Американская разведка занялась расследованием происхождения коронавируса

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Спецслужбы США расследуют источник возникновения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Речь идет о вспышке инфекции в лаборатории Уханя и действиях ее работников, сообщили местные журналисты. Для получения результатов расследования необходим компьютерный анализ. Вашингтон надеется на помощь союзников в получении сведений о работе лаборатории.

По словам представителя МИД Китая Чжао Лицзянь, США не заинтересованы в достижении истины. Вашингтон использует ситуацию с пандемией для политических манипуляций, считает политик.