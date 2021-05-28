Президент Белоруссии заявил о жизнеспособности СНГ

Prt Scr youtube.com / Россия 1

Содружество Независимых Государств (СНГ) подтвердило свою жизнеспособность в тяжелое время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства выступал на встрече с делегациями Совета глав правительств СНГ. Мероприятие проходит в Минске. По словам Лукашенко, проект под названием СНГ состоялся. Кроме того, содружество подтвердило свою жизнеспособность в сложное время.

Стоит отметить, что российскую делегацию возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин. Перед общей встречей он провел переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.