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Президент Белоруссии заявил о жизнеспособности СНГ

Политика
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Президент Белоруссии заявил о жизнеспособности СНГ
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Содружество Независимых Государств (СНГ) подтвердило свою жизнеспособность в тяжелое время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства выступал на встрече с делегациями Совета глав правительств СНГ. Мероприятие проходит в Минске. По словам Лукашенко, проект под названием СНГ состоялся. Кроме того, содружество подтвердило свою жизнеспособность в сложное время.

Стоит отметить, что российскую делегацию возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин. Перед общей встречей он провел переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.

#белоруссия #президент #лукашенко #снг
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