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Иммунолог назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса

Общество
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Иммунолог назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

Жителям России не следует откладывать прививку от коронавирусной инфекции до осени, заявил врач Владимир Болибок.

Летом в России ожидается падение заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, россиянам не следует затягивать с прививкой от этой опасной инфекции, отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его мнению, лучше всего сделать прививку от COVID-19 именно летом. Таким образом можно обеспечить себе защиту на период отпусков, добавил врач.

"Лучше прививку сделать сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при поездках вы и ваше окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции", – отметил он в интервью радио Sputnik.

Болибок добавил, что людям, которые перенесли коронавирус полгода назад, также стоит сделать прививку. Это не только даст шанс защититься от повторного заражения, но и поможет преодолеть последствия заболевания.

Разведслужбе США удалось получить данные, которые помогут установить источник возникновения коронавируса нового типа. Новые сведения могут также отражать характер начала вспышки, сообщает сайт 360tv.ru.

#коронавирус #COVID-19 #болибок #вакцинация от covid-19
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