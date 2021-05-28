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Нарушения федеральных законов привели к отзыву лицензии "Заубер Банка"

Экономика
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Нарушения федеральных законов привели к отзыву лицензии «Заубер Банка»
ФБА «Экономика сегодня» .  / Алла Ларионова

Центральный банк России отозвал лицензию у "Заубер Банка" в связи с нарушениями кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность.

По объему активов российской банковской системы "Заубер Банк" занимал 227-е место. Финансовое учреждение нарушило требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным способом, и финансированию терроризма, передает "Прайм".

Кредитная организация осуществляла значительные объемы сомнительных сделок по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам. В "Заубер Банке" назначена временная администрация регулятора, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Уточняется, что полномочия исполнительных органов финучреждения приостановлены.

#банк #лицензия #центробанк
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