Минсельхоз оценил риск дефицита яиц на российском рынке

ФБА «Экономика сегодня» / Ольга Парамонова

Минсельхоз России не ожидает дефицита яиц на российском рынке. Ситуация на рынке птицеводческой продукции стабильная, говорится в сообщении ведомства.

Министерство сообщило, что благодаря комплексу принятых мер поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на яйца значительно уменьшились за последние несколько недель после роста в начале года.

По данным ведомства, стоимость яиц первой категории снизилась на 19,5%, второй категории — на 10,9%. Эти показатели были приведены 26 мая.

"Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов", — указали в министерстве.

Кроме того, в весенне-летней период снижаются затраты на тепло, электроэнергию и другие материалы, необходимые для производства.