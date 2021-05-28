Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Накопления ПФР превысили два триллиона рублей

Экономика
78

Накопления ПФР превысили два триллиона рублей
Невские Новости  / Кирилл Конторщиков

Находящиеся в ПФР пенсионные накопления россиян превысили два триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные УК ВЭБ.РФ и самого фонда.

Объем сконцентрированных в ПФР накоплений достиг 2,003 триллиона рублей. Это на 0,3 процента больше, чем на конец прошлого года. Достигнутый в 2015 году абсолютный рекорд по накоплениям может быть побит по итогам следующего года.

Массовые выплаты начнутся в 2022 году. В этот период на пенсию будут выходить женщины 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели отчисляли в накопительную часть по шесть процентов. В 2027 основания по накопительной компоненте обязательного страхования наступят у мужчин. По этой причине получаемый инвестиционный доход пока перекрывает оттоки с пенсионных счетов, сообщает "Коммерсант".

#рекорд #накопления #пфр
Минсельхоз оценил риск дефицита яиц на российском рынке
Минсельхоз оценил риск дефицита яиц на российском рынке
Общество
08:59 | 28 мая
Леонков предсказал, что российская ракета «Вихрь» раскрошит все танки НАТО
Леонков предсказал, что российская ракета «Вихрь» раскрошит все танки НАТО
Россия
08:56 | 28 мая
Накопления ПФР превысили два триллиона рублей
Накопления ПФР превысили два триллиона рублей
Экономика
08:48 | 28 мая