Накопления ПФР превысили два триллиона рублей

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Находящиеся в ПФР пенсионные накопления россиян превысили два триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные УК ВЭБ.РФ и самого фонда.

Объем сконцентрированных в ПФР накоплений достиг 2,003 триллиона рублей. Это на 0,3 процента больше, чем на конец прошлого года. Достигнутый в 2015 году абсолютный рекорд по накоплениям может быть побит по итогам следующего года.

Массовые выплаты начнутся в 2022 году. В этот период на пенсию будут выходить женщины 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели отчисляли в накопительную часть по шесть процентов. В 2027 основания по накопительной компоненте обязательного страхования наступят у мужчин. По этой причине получаемый инвестиционный доход пока перекрывает оттоки с пенсионных счетов, сообщает "Коммерсант".