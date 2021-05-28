Силовики Белоруссии задержали более 20 человек за оскорбление погибших пилотов

kgb.by / Комитет государственной безопасности Республики Беларусь

Силовиками Белоруссии задержаны свыше 20 человек по причине оскорбления погибших в Барановичах пилотов рухнувшего самолета.

Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1". По всей территории страны было выявлено больше 20 человек, которые решили "хайпануть" и усомнились в подвиге героев. КГБ получил поручение от президента республики Александра Лукашенко инициировать их поиски. В Сети были обнаружены люди, которые оставили негативные комментарии к записям.

В их отношении Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни. Арестованным теперь грозит до 12 лет лишения свободы.