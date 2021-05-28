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Продажу самогонных аппаратов хотят ограничить в России

Общество
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Продажу самогонных аппаратов хотят ограничить в России
wikipedia.org  / Walterwefer / GFDL 1.2+

Российский бизнесмен-омбудсмен Борис Титов предложил российским властям обсудить вопрос о вводе пошлин на импорт самогонных аппаратов иностранного производства.

В докладе для Владимира Путина омбудсмен подробно описал состояние российского рынка подакцизных товаров, сделав акцент на повышении интереса граждан России к самогонным аппаратам. Так, количество поисковых запросов увеличилось на 25%.

"Рассматриваются такие меры, как установление пошлины на ввоз самогонных аппаратов, произведенных не на территории России", — сообщает пресс-служба Титова.

Также предлагается ввести сертификат на аппараты пожарной безопасности и разрешить продажу самогонных аппаратов только в специальных магазинах.

#россия #цена #рынок #самогонный аппарат
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