Дочь Заворотнюк рассказала о лечении от депрессии после болезни матери

instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна на своей странице в Instagram рассказала, как лечилась от депрессии после известий о страшной болезни матери.

Девушка в сторис призналась, что болезнь матери перевернула ее "вверх дном". По ее словам, тогда она узнала, что такое настоящая депрессия.

"Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю", — рассказала 25-летняя девушка.

Она отметила, что всю историю расскажет тогда, когда выздоровеет полностью и найдет в себе силы. Анна Заворотнюк заявила, что хотела бы помочь и подсказать людям, которые проходят через тяжелые ситуации, как жить.