Анкара обратилась к НАТО с призывом смягчить реакцию на инцидент с Ryanair

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Анкара обратилась к НАТО с призывом смягчить реакцию на ситуацию с самолетом компании Ryanair.

Турецкие власти попросили НАТО из текстов своих заявлений убрать слова о поддержке санкций против Белоруссии. Также они попросили не использовать призывы освободить политзаключенных. Об этом пишет агентство Reuters.

Такие действия Турции объясняются тем, что она хочет сохранить отношения с Россией, которая является союзников Белоруссии и поддерживает экономические отношения с Минском. Ежедневно в столицу республики отправляются рейсы авиакомпании Turkish Airlines. Однако тем временем турецкий МИД никак не прокомментировал данную информацию.