Систему оплаты труда в здравоохранении обновят в России к 2023 году

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

Правительство планирует запустить новую систему расчета зарплат медработников к 2023 году, в ряде регионов запустят пилотный проект, следует из постановления Минтруда РФ.

Согласно документу, в пилотном режиме новая система начнет работать с ноября 2021 года в Белгородской, Оренбургской, Омской, Курганской и Тамбовской областях, Якутии и Севастополе, сообщает "Коммерсантъ".

Оклады медработников будут рассчитывать с учетом коэффициента дифференциации по должностям и коэффициента экономического развития региона. Ниже существующего размер окладов быть не может.

Методику расчета подготовят к августу, заявила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова. По ее словам, новая система позволит "выровнять ситуацию с зарплатами" медиков.