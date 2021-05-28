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Систему оплаты труда в здравоохранении обновят в России к 2023 году

Общество
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Систему оплаты труда в здравоохранении обновят в России к 2023 году
пресс-служба телеканала ТВ-3  / 

Правительство планирует запустить новую систему расчета зарплат медработников к 2023 году, в ряде регионов запустят пилотный проект, следует из постановления Минтруда РФ.

Согласно документу, в пилотном режиме новая система начнет работать с ноября 2021 года в Белгородской, Оренбургской, Омской, Курганской и Тамбовской областях, Якутии и Севастополе, сообщает "Коммерсантъ".

Оклады медработников будут рассчитывать с учетом коэффициента дифференциации по должностям и коэффициента экономического развития региона. Ниже существующего размер окладов быть не может.

Методику расчета подготовят к августу, заявила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова. По ее словам, новая система позволит "выровнять ситуацию с зарплатами" медиков.

#зарплаты #минтруда #медработники
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