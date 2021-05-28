Россия вошла в десятку самых курящих стан в мире за последние 30 лет

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Статистику курения табака за период с 1990 по 2019 годы в мире опубликовал журнал The Lancet.

Обзор статистики подготовлен накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая. По данным издания, в 2019 году число курильщиков достигло 1,1 млрд человек. Курение стало причиной 7,7 млн смертей в мире.

Ученые озабочены высоким уровнем курения среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Согласно статистике, сегодня курят каждый пятый молодой человек и каждая двадцатая девушка. Отмечается, что девять из десяти курильщиков начали курить раньше 25 лет.

Эксперты рассказали, что человек вряд ли станет курильщиком, если он не станет постоянно курить к 25 годам. В список десяти самых курящих в мире стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины.