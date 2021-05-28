Российский посол прокомментировал отмену авиасообщений между Австрией и РФ

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Посол России в Вене Дмитрий Любинский раскритиковал политизацию темы авиасообщения между Москвой и Веной. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, только за день коллеги из Австрии проявили инициативу в нескольких обсуждениях. Все они были связаны с отменой рейса австрийского авиаперевозчика Austrian Airlines. Борт выполнял полет из Вены в Москву.

"Суть вопроса вкратце сводится к тому, что именно австрийским авиаперевозчиком в русле рекомендаций саммита ЕС принято решение о необходимости изменения полетного маршрута для выполнения рейсов в Москву, минуя воздушное пространство Белоруссии", — отметил Любинский.

Дипломат сообщил, что на сегодняшний день восстановить полностью авиасообщение между странами мешает эпидемиологическая ситуация. Компании выполняют полеты только в чартерном формате, и их маршруты согласованы заранее.